ALTIN FİYATLARI 28 Kasım Pazartesi günü yani haftanın ilk iş gününe aşağı yöbnlü seyirle başladı. Çeyrek altın bin 713 lira gram altın ise bin 48 lira seviyelerinde seyrediyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu...

Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...