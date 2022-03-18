Merkez bankasının Mart ayı politika faizini sabit tuttuğunu açıklamasının ardından altın fiyatlarında son durum araştırmaya başlandı. Çeyrek altın, gram altın fiyatları, yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altındaki düşüş sürerken yatırımcıların gözü güncel altın fiyatlarına çevrildi. Gram altın fiyatı 18 Mart itibariyle 912 lira seviyelerinde işlem görüyor. İşte, 18 Mart 07:45 itibariyle altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum...

18 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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