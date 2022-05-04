Yatırım ve birikim yapmak isteyen vatandaşlarımız, son dakika altın fiyatlarına ilişkin aramalar yapıyor. Konuyla ilgili olarak en çok; çeyrek altın ne kadar, yarım altın kaç lira gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte 4 Mayıs Çarşamba günü itibariyle güncel altın fiyatları...



ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...



Altın fiyatlarında düşüş eğilimi devam ediyor. Son FED toplantısı sonrası bir kez daha günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri olan altın fiyatları ile ilgili son durum...

ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ