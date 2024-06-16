Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! 16 Haziran hafta sonu altın fiyatları canlı alış-satış tablosu
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen altın fiyatları hafta sonuna yükselişle girdi. 16 Haziran Pazar günü gram altın fiyatı bugün 2 bin 457 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 018 TL'den alıcı buluyor. İşte, 16 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında ibre yukarı döndü. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, yatırımcılar ve altın alacakların merakla takip ettiği 16 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 391 liradan yaparken; 16 Haziran Pazar günü itibarıyla 2 bin 457 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 909 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 018 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.457,35
Satış: 2.457,99
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.332,27
Satış: 2.333,81
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.931,76
Satış: 4.018,81
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.727,03
Satış: 16.026,09
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.838,94
Satış: 8.037,63
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.727,03
Satış: 16.026,09
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.052,53
Satış: 16.462,84
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.299,90
Satış: 1.732,35
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.207,84
Satış: 2.356,90