Analistler, dünya genelinde artan enflasyon baskısı ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini kaydetti.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında para politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade eden analistler, ayrıca ABD'nin üçüncü çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.850 dolar seviyelerinin direnç, 1.780 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.