ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu'nda dün yaptığı konuşmada, son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini, bunun da faiz oranlarının nihai seviyesinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösterdiğini belirtti.

Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 74'e yükselirken, nihai faiz oranının yüzde 6'ya kadar çıkabileceğine yönelik fiyatlamalar da güç kazandı.

Analistler, faiz artırımlarının devam edeceğine ilişkin beklentilerin altın fiyatlarını baskıladığını belirterek, Powell'ın bugün de Temsilciler Meclisi'nde yapacağı açıklamalarla birlikte ülkede ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi nedeniyle hafta sonuna kadar piyasalarda oynaklığın sürebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.850 ve 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. İşte 8 Mart 2023 altın fiyatları son durum...

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