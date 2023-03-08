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Altın alacaklar dikkat! İşte 8 Mart 2023 güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Altının ons fiyatı dün yüzde 1,77 düşüşle günü 1.814 dolardan tamamlamasının ardından, güne de değer kaybıyla başlamıştı. Altın fiyatları öğle saatlerinde yükselişe geçti. Gözler çeyrek altın, yarım altın, gram altın fiyatı ne kadar? sorusuna çevrildi. İşte 8 Mart 2023 anlık altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı...

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HABERTURK.COM / AA
  • Altın fiyatları YÜKSELİYOR! Son dakika: 8 Mart 2023 çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar? Kapalıçarşı altın kuru

    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu'nda dün yaptığı konuşmada, son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini, bunun da faiz oranlarının nihai seviyesinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösterdiğini belirtti.

    Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 74'e yükselirken, nihai faiz oranının yüzde 6'ya kadar çıkabileceğine yönelik fiyatlamalar da güç kazandı.

    Analistler, faiz artırımlarının devam edeceğine ilişkin beklentilerin altın fiyatlarını baskıladığını belirterek, Powell'ın bugün de Temsilciler Meclisi'nde yapacağı açıklamalarla birlikte ülkede ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

    Cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi nedeniyle hafta sonuna kadar piyasalarda oynaklığın sürebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.850 ve 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. İşte 8 Mart 2023 altın fiyatları son durum...

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  • Altın fiyatları YÜKSELİYOR! Son dakika: 8 Mart 2023 çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar? Kapalıçarşı altın kuru

    GRAM ALTIN TL/GR FİYATI

    1.104,79

    1.104,98

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.814,28

    1.814,57

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
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    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.767,67

    1.806,64

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    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    7.070,68

    7.204,44

    CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları YÜKSELİYOR! Son dakika: 8 Mart 2023 çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar? Kapalıçarşı altın kuru

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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