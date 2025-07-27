Altın fiyatlarında son durum: 28 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları araştırılan konu başlıkları olmaya devam ediyor. Güvenli yatırım aracı olarak görülen gram ve çeyrek altın fiyatındaki dalgalanma piyasalara anlık yansıyor. En son çeyrek altın fiyatı 6.962 liradan işlem gördü. Peki, 28 Temmuz 2025 bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte altın fiyatları alış ve satış tablosundaki son durum
Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Anlık iniş çıkış grafiği değişkenlik gösterirken altın şimdilik düşüşe geçti. Aşağı yönlü seyirde ABD ve Japonya arasındaki ekonomik anlaşmanın da etkisi bulunuyor. En son gram altın fiyatı 4.351 lira iken cumhuriyet altın fiyatı 27 bin 848 liradan işlem gördü. İşte 28 Temmuz 2025 Pazar altın fiyatları
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.336,73
Satış: 3.337,87
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.351,28
Satış: 4.352,20
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.962,05
Satış: 7.115,84
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.848,22
Satış: 28.376,32
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.361,00
Satış: 28.540,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.880,60
Satış: 14.231,68
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.848,22
Satış: 28.376,32
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.840,44
Satış: 29.560,66
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70.641,00
Satış: 71.240,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.383,41
Satış: 3.347,62
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.968,55
Satış: 4.176,90