Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın düşüyor! 11 Mart güncel altın fiyatları

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.514,00 lira oldu. Altın uzmanları, teknik olarak bu hafta altının ons fiyatında 1.297-1.327 dolar bandının takip edileceğini söyledi. İşte 11 Mart güncel altın fiyatları...