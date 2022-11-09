ALTIN FİYATLARI 9 Kasım Çarşamba yani bugün güne değer değer artışı yönünde başladı. Geçtiğimiz güne bin liranın altında başlayan ve öğle saatlerinde bn liranın üzerini gören gram altın fiyatları pozisyonunu muhafaza ediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları 9 Kasım Çarşamba yani bugün ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel altın fiyatları alış - satış tablosu...

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