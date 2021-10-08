ALTIN FİYATLARI 8 Ekim Cuma yani haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Serbest piyasada çeyrek ve gram altın fiyatları günün ilk saatleriyle birlikte aşağı yönünde seyir izlemeye başladı. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...