Altın fiyatları 1 Ocak 2026 Perşembe günü yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Yeni yılın ilk gününde sarı metalde ibre yukarıya döndü. Günün erken saatlerinde gram altın 5 bin 966 lira, çeyrek altın ise 9 bin 754 lira seviyesinde seyrediyor. İşte güncel 1 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!