        ALTIN FİYATLARI SON DURUM 1 OCAK 2026: Altın yılın ilk gününe yükselişle başladı! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 1 Ocak 2026 Perşembe gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Trump-Zelenski görüşmesinin olumlu geçmesinin ardından düşüşe geçen altın, yeni yılın ilk gününde yükselişe geçti. Yaşanan yukarı yönlü hareketlilikle birlikte ''Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Günün erken saatlerinde altının ons fiyatı 4 bin 320 dolar, gram altın ise 5 bin 966 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 1 Ocak 2026 altın fiyatları güncel alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 08:24 Güncelleme: 01.01.2026 - 08:24
        1

        Altın fiyatları 1 Ocak 2026 Perşembe günü yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Yeni yılın ilk gününde sarı metalde ibre yukarıya döndü. Günün erken saatlerinde gram altın 5 bin 966 lira, çeyrek altın ise 9 bin 754 lira seviyesinde seyrediyor. İşte güncel 1 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.965,27

        Satış: 5.966,21

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.318,65

        Satış: 4.320,09

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.544,43

        Satış: 9.754,75

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.177,70

        Satış: 38.899,66

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 39.742,00

        Satış: 40.587,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.029,20

        Satış: 19.509,49

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.177,70

        Satış: 38.899,66

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 40.967,96

        Satış: 42.000,14

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.411,98

        Satış: 4.556,66

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.639,97

        Satış: 5.908,97

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 99.200,00

        Satış: 101.155,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
