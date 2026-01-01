Altın yılın ilk gününe yükselişle başladı! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 1 Ocak 2026 Perşembe gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Trump-Zelenski görüşmesinin olumlu geçmesinin ardından düşüşe geçen altın, yeni yılın ilk gününde yükselişe geçti. Yaşanan yukarı yönlü hareketlilikle birlikte ''Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Günün erken saatlerinde altının ons fiyatı 4 bin 320 dolar, gram altın ise 5 bin 966 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 1 Ocak 2026 altın fiyatları güncel alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 1 Ocak 2026 Perşembe günü yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Yeni yılın ilk gününde sarı metalde ibre yukarıya döndü. Günün erken saatlerinde gram altın 5 bin 966 lira, çeyrek altın ise 9 bin 754 lira seviyesinde seyrediyor. İşte güncel 1 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.965,27
Satış: 5.966,21
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.318,65
Satış: 4.320,09
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.544,43
Satış: 9.754,75
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 38.177,70
Satış: 38.899,66
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 39.742,00
Satış: 40.587,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.029,20
Satış: 19.509,49
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 38.177,70
Satış: 38.899,66
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 40.967,96
Satış: 42.000,14
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.411,98
Satış: 4.556,66
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.639,97
Satış: 5.908,97
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 99.200,00
Satış: 101.155,00