ALTIN FİYATLARI 22 Kasım Salı yani haftanın ikinci iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Gram altın bin 44 lira, çeyrek altın ise bin 700 lira üzerinde güne başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar altın fiyatlarını merak edip araştırıyor. Peki, çeyrek ve rgam altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları alış - satış rakamları...

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