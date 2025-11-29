Habertürk
        Altın fiyatları yükselişte! 30 Kasım 2025 Pazar bugün gram altın, çeyrek altın, 14-22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! 30 Kasım 2025 Pazar bugün gram ve çeyrek altın ne kadar?

        ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü koruması altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. ABD ekonomisinde resesyon riski bulunmasa da mevcut kırılganlıklar ülkede faiz indirimi ihtimalini artırıyor. Peki, piyasalardaki bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 30 Kasım 2025 Pazar altın fiyatları

        Giriş: 29.11.2025 - 07:54 Güncelleme: 30.11.2025 - 00:11
        1

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.762,77

        Satış: 5.763,55

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.238,41

        Satış: 4.240,46

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.220,44

        Satış: 9.423,41

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.881,74

        37.578,35

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.877,00

        38.239,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.383,24

        Satış: 18.846,81

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.881,74

        Satış: 37.578,35

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.310,76

        Satış: 39.277,57

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.203,20

        Satış: 4.315,99

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.300,71

        Satış: 5.557,22

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

