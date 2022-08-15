Altın fiyatları, ons değeri ve dolar/TL kurundaki hareketliliğe paralel olarak dalgalı bir seyir izliyor. Geçtiğimiz haftalarda bin TL'nin üzerini test eden altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilirken "Gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 15 Ağustos 2022 Pazartesi gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...