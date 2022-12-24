Piyasaların kapalı olduğu 24 Aralık Cumartesi günü hafta sonu altın fiyatlarında son durum, yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda bin 700 doların altına düşen ons değeri yükselmeye başladı. Piyasalarda gözlemlenen yükselişin ardından altına olan rağbet arttı. İşte, 24 Aralık 2022 Cumartesi gram atlın ve çeyrek altın fiyatları başta olmak üzere yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...

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