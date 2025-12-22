Altın rekor tazeledi! İşte 22 Aralık 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları
Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta gerçekleştirdiği 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından, ilave faiz indirimlerine yönelik beklentiler, güçlü güvenli liman talebi ve doların zayıflaması sarı metaldeki yükselişi destekleyen unsurlar oldu. Spot altın, pazartesi günü ons başına 4.393 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 22 Aralık 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...
Güvenli liman olarak görülen altın, jeopolitik ve ticari gerilimler, merkez bankalarının güçlü alımları ve faizlerin önümüzdeki yıl daha da düşeceğine yönelik beklentilerle yıl başından bu yana yüzde 67 değer kazandı. Dolar endeksindeki gerileme de altını yurt dışındaki yatırımcılar için daha cazip hale getirerek fiyatlardaki yükselişi destekledi. Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 4.393 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın ise serbest piyasada da 6 bin lirayı aşarak rekor kırdı. İşte, 22 Aralık 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.050,8930
Satış: 6.051,6370
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.392,41
Satış: 4.393,41
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.681,4300
Satış: 9.894,4300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 38.725,7200
Satış: 39.456,6700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 39.111,00
Satış: 39.695,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.296,66
Satış: 19.783,25
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 38.714,30
Satış: 39.445,50
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 39.783,08
Satış: 40.786,14
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.356,83
Satış: 4.479,78
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.550,36
Satış: 5.796,60
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 97.624,00
Satış: 99.238,00