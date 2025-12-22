Habertürk
        ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKOR! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? 22 Aralık 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı

        Altın rekor tazeledi! İşte 22 Aralık 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları

        Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta gerçekleştirdiği 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından, ilave faiz indirimlerine yönelik beklentiler, güçlü güvenli liman talebi ve doların zayıflaması sarı metaldeki yükselişi destekleyen unsurlar oldu. Spot altın, pazartesi günü ons başına 4.393 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 22 Aralık 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2025 - 08:03 Güncelleme: 22.12.2025 - 08:03
        1

        Güvenli liman olarak görülen altın, jeopolitik ve ticari gerilimler, merkez bankalarının güçlü alımları ve faizlerin önümüzdeki yıl daha da düşeceğine yönelik beklentilerle yıl başından bu yana yüzde 67 değer kazandı. Dolar endeksindeki gerileme de altını yurt dışındaki yatırımcılar için daha cazip hale getirerek fiyatlardaki yükselişi destekledi. Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 4.393 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın ise serbest piyasada da 6 bin lirayı aşarak rekor kırdı. İşte, 22 Aralık 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.050,8930

        Satış: 6.051,6370

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.392,41

        Satış: 4.393,41

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.681,4300

        Satış: 9.894,4300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.725,7200

        Satış: 39.456,6700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 39.111,00

        Satış: 39.695,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.296,66

        Satış: 19.783,25

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.714,30

        Satış: 39.445,50

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 39.783,08

        Satış: 40.786,14

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.356,83

        Satış: 4.479,78

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.550,36

        Satış: 5.796,60

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 97.624,00

        Satış: 99.238,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
