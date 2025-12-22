Güvenli liman olarak görülen altın, jeopolitik ve ticari gerilimler, merkez bankalarının güçlü alımları ve faizlerin önümüzdeki yıl daha da düşeceğine yönelik beklentilerle yıl başından bu yana yüzde 67 değer kazandı. Dolar endeksindeki gerileme de altını yurt dışındaki yatırımcılar için daha cazip hale getirerek fiyatlardaki yükselişi destekledi. Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 4.393 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın ise serbest piyasada da 6 bin lirayı aşarak rekor kırdı. İşte, 22 Aralık 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları…