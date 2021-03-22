Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları 22 Mart Pazartesi yani bugün özellikle dolar TL kurunda yaşanan yükselişin ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hemenm belitelim ki gram altın fiyatları serbest piyasada 460 liranın üzerinden işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte gram ve çeyrek altın fiyatları 22 Mart Pazartesi rakamları...