        Altın Portakal'da Emek Ödülleri

        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Emek Ödülleri bu yıl; Feride Çiçekoğlu ve Cansu Baydar'a takdim edilecek

        Giriş: 18.08.2025 - 10:21 Güncelleme: 18.08.2025 - 10:21
        24 Ekim – 2 Kasım 2025 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde; “Sinema Emek Ödülü” Feride Çiçekoğlu’na, “Genç Sinemacı Emek Ödülü” ise Cansu Baydar’a takdim edilecek.

        ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde lisans ve lisansüstü eğitimini tamamlayan  Feride Çiçekoğlu, Fulbright burslusu olarak Pennsylvania  Üniversitesi’nde doktorasını yaptı.

        Siyasi düşünceleri nedeniyle 12  Eylül döneminde yargılandı. Ankara Ulucanlar Cezaevi’nde tanıştığı küçük bir çocukla paylaştığı anılar, Uçurtmayı Vurmasınlar adlı kitabına ilham oldu.

        Kitabı sinemaya uyarlamak isteyen yönetmen Tunç Başaran ve sanat yönetmeni Jale Başaran’la yaptığı çalışma sürecinde senaryo yazmayı öğrendi. 

        Senaryo yazarlığına Xavier Koller’in yönettiği, Yabancı Dilde En iyi  Film OSCAR’ını alan 1990, İsviçre yapımı ‘Reise der Hoffnung-Journey of  Hope-Umuda Yolculuk’ ile devam eden Feride Çiçekoğlu, sinema alanında yeni bir akademik kariyer inşa etti.

        2007 yılında bu alanda profesör olan Çiçekoğlu’nun İngilizce yayınlarının yanı sıra toplumsal cinsiyet meseleleri üzerinden İstanbul filmlerine odaklanan bir üçlemesi bulunuyor: Vesikalı Şehir (2007), Şehrin İtirazı (2015) ve İsyankâr Şehir (2019).  

        Çiçekoğlu, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde; 1989 yılında Uçurtmayı Vurmasınlar ile “En İyi Senaryo” ödülüne, 2021 yılında da “Altın Portakal Ulusal Film Yarışması Cahide Sonku Ödülü”ne layık görüldü.

        Senaryolarını Melisa Önel ile birlikte yazdığı Kumun Tadı  (2014) ve Aniden (2022) filmleri Berlin’de ve Tokyo’da dünya prömiyeri yaptılar. Üçüncü ortak senaryoları olan Pivot filminin yapım hazırlıkları sürüyor. 

        En güncel kitabı Bir Senaryo Yazalım (2025) ile yaklaşık kırk yıllık senaryo yazarlığı deneyimini genç kuşaklarla paylaşan Çiçekoğlu, halen  İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde mimarlık, edebiyat, psikoloji ve senaryo yazarlığı dersleri vermeye devam ediyor.

        GENÇ SİNEMACI EMEK ÖDÜLÜ CANSU BAYDAR'A TAKDİM EDİLECEK

        Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nden mezun olan  Cansu Baydar, 2014’te Berlin’de bir parkı işgal eden mültecilerle yaptığı görüşmelerden oluşan This Is Afreeka adlı kısa belgeseli çekti.

         Berkun Oya’nın Bir Başkadır (2020) dizisinde ve Cici (2022) filminde yönetmen ve yapımcı asistanlığı yaptı. Kaan Müjdeci’nin Iguana Tokyo  (2022) filmi ve Hamlet (2021) dizisinin senaryo ve yönetmen asistanlığını üstlendi.

        Yazıp yönettiği ilk kısa film “Neredeyse Kesinlikle Yanlış” (2024), dünya prömiyerini 81. Venedik Film Festivali’nin Orizzonti Kısa Film Yarışması’nda, Kuzey Amerika prömiyerini ise Sundance Film Festivali’nde yaptı.

        50’den fazla uluslararası festivale seçilen film; İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Güney Kore, Fransa, İspanya, Portekiz, Mısır, Irak, Kosova, Romanya, Ermenistan, Azerbaycan, Makedonya’da gösterildi. Baydar, Türkiye prömiyerini Antalya’da gerçekleştirdiği “Neredeyse  Kesinlikle Yanlış” filmiyle

        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film  Festivali’nde “Ulusal Kısa Film Yarışması En İyi Kısa Film Ödülü”nü kazandı.

        Bakü Uluslararası Film Festivali'nin Uluslararası Yarışmasında  En İyi Kısa Film, İzmir Kısa Film Festivali’nde En İyi Kurmaca Film, En  İyi Oyuncu (Rahaf Armanazi) ve En İyi Görüntü Yönetmeni (Barış Özbiçer),  Landshut Kısa Film Festivali’nde Seyirci Ödülü, Akbank Kısa Film  Festivali’nde En İyi Kısa Film, Engelsiz Filmler Festivali’nde En İyi  Kısa Film, Sinop Film Festivali’nde En İyi Kısa Film, Sinepark Kısa Film  Festivali’nde En İyi Kısa Film ve En İyi Yönetmen, FILMAY Kısa Film  Festivali’nde En İyi Yönetmen, Kaş Film Festivali'nde En İyi Oyuncu  (Rahaf Armanazi) ve En İyi Yönetmen ödüllerini toplayan film, SİYAD  Türkiye Sineması Ödülleri’nde de 2024’ün en iyi kısa filmi seçildi.

        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin “Emek Ödülleri”, festivalin açılış töreninde takdim edilecek.

        #Altın Portakal
        #Emek ödülleri
