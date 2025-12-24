Altın rekora doymuyor! Çeyrek ve gram altın uçuşa geçti: İşte 24 Aralık 2025 güncel altın fiyatları
Devam eden jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentiler altında tarihi yükselişi beraberinde getirdi. Haftaya rekor yükselişle başlayan altın fiyatları 24 Aralık Çarşamba gününü de rekorla açtı. Ons altın 4 bin 500 dolara yaklaşırken, iç piyasada gram altın 6 bin 170 TL'yi geçti. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 24 Aralık 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı!
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Artan jeopolitik riskler nedeniyle yatırımcılar güvenli liman varlıklardan olan sarı metale yönelirken, Fed’in faiz indirimlerine ilişkin beklentiler de altın fiyatlarını destekliyor. Haftayı rekor yükselişle açan kıymetli maden, 24 Aralık Çarşamba gününü de rekorla başladı. Sabah saatlerinde ons altın 4.497 dolara, gram altın 6.191 TL’ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki bugün gram altın kaç lira, çeyrek altın ne kadar? İşte 24 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.177,97
Satış: 6.178,68
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.480,08
Satış: 4.480,79
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.883,1900
Satış: 10.100,6500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 39.532,7700
Satış: 40.279,0300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 39.819,00
Satış: 40.511,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.707,73
Satış: 20.204,27
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 39.539,03
Satış: 40.284,96
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 41.059,29
Satış: 42.093,61
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.418,65
Satış: 4.549,03
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.650,63
Satış: 5.897,63
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 99.390,00
Satış: 100.964,00