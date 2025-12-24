Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN REKORA DOYMUYOR! Bugün 22 ayar bilezik, tam yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte 24 Aralık 2025 güncel ile canlı altın fiyatları

        Altın rekora doymuyor! Çeyrek ve gram altın uçuşa geçti: İşte 24 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

        Devam eden jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentiler altında tarihi yükselişi beraberinde getirdi. Haftaya rekor yükselişle başlayan altın fiyatları 24 Aralık Çarşamba gününü de rekorla açtı. Ons altın 4 bin 500 dolara yaklaşırken, iç piyasada gram altın 6 bin 170 TL'yi geçti. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 24 Aralık 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 00:50 Güncelleme: 24.12.2025 - 00:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Artan jeopolitik riskler nedeniyle yatırımcılar güvenli liman varlıklardan olan sarı metale yönelirken, Fed’in faiz indirimlerine ilişkin beklentiler de altın fiyatlarını destekliyor. Haftayı rekor yükselişle açan kıymetli maden, 24 Aralık Çarşamba gününü de rekorla başladı. Sabah saatlerinde ons altın 4.497 dolara, gram altın 6.191 TL’ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki bugün gram altın kaç lira, çeyrek altın ne kadar? İşte 24 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.177,97

        Satış: 6.178,68

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.480,08

        Satış: 4.480,79

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.883,1900

        Satış: 10.100,6500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.532,7700

        Satış: 40.279,0300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 39.819,00

        Satış: 40.511,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.707,73

        Satış: 20.204,27

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.539,03

        Satış: 40.284,96

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 41.059,29

        Satış: 42.093,61

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.418,65

        Satış: 4.549,03

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.650,63

        Satış: 5.897,63

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 99.390,00

        Satış: 100.964,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        TOKİ 500 bin konut kura çekimi takvimi
        TOKİ 500 bin konut kura çekimi takvimi
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Libya heyetinin olduğu jet düştü
        Libya heyetinin olduğu jet düştü
        Asgari ücret açıklandı
        Asgari ücret açıklandı
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Dev derbide kazanan Beşiktaş!
        Dev derbide kazanan Beşiktaş!
        Domenico Tedesco: Bu sonuç canımızı yakıyor
        Domenico Tedesco: Bu sonuç canımızı yakıyor
        Sergen Yalçın'dan hakem isyanı!
        Sergen Yalçın'dan hakem isyanı!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Fenerbahçe'nin dev serisi sona erdi!
        Fenerbahçe'nin dev serisi sona erdi!
        "H-1B" çalışma vizesinde yeni uygulamaya geçilecek
        "H-1B" çalışma vizesinde yeni uygulamaya geçilecek
        Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!
        Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!
        Beşiktaş bu sezon ilki yaşadı: Kadıköy'de bileği bükülmüyor!
        Beşiktaş bu sezon ilki yaşadı: Kadıköy'de bileği bükülmüyor!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi