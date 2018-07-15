Altın Top nedir? 2018 Altın Top ödülü kimin oldu? soruları futbolseverlerin 2018 Dünya Kupası'nın ardından cevabını merak ettiği soruların başında geliyor. Turnuvanın en iyi oyuncusu Hırvatistan’ın finale kadar çıkmasında büyük rol oynayan Luka Modric seçildi. Modric turnuvada oynadığı 7 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Dünya Kupası'nın 'En İyi Genç Oyuncusu' ödülünün sahibi ise Fransa’nın 19 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe seçildi. Mbappe turnuvayı 4 golle tamamladı. Başarılı futbolcu finalde de Hırvatistan ağlarını 1 kez havalandırdı. En iyi kalecisi de Belçika’nın file bekçisi Thibaut Courtois oldu. Courtois, oynadığı 7 mücadelede kalesini 6 kez gol kapatamadı. 26 yaşındaki file bekçisi 3 kez de gol yemeden maçı tamamladı.

ALTIN TOP NEDİR?

Altın Top, her Dünya Kupası finalinin en iyi oyuncusuna verilen ödüldür. Altın Top ödülünü kazanan futbolcu, FIFA Teknik Komite'nin hazırladığı listeden medya mensupları tarafından seçilir.



ÖDÜLÜ KAZANANLAR



1982 - Paolo Rossi

1986 - Diego Maradona

1990 - Salvatore Schillaci

1994 - Romario

1998 - Ronaldo

2002 - Oliver Kahn

2006 - Zinedine Zidane

2010 - Diego Forlan

2014 - Lionel Messi

2018 - Luka Modric

2018 DÜNYA KUPASINDA VERİLEN ÖDÜLLER (ALTIN TOP)

Dünya Kupası'nın en değerli oyuncusuna verilen ödül Hırvatistan'ın yıldızı Luka Modric'in oldu.

Şampiyonanın en iyi genç oyuncusu ödülünü Fransız Kylian Mbappe aldı.

Turnuvanın gol kralına verilen "Golden Boot" ödülünün sahibi ise İngiliz futbolcu Harry Kane oldu.

En iyi kaleci ödülüne ise Belçikalı Thibaut Courtois layık görüldü.

Final maçının adamı ise Fransız hücum oyuncusu Antoine Griezmann seçildi.