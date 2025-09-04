Habertürk
Habertürk
        Altın ve para dolu çantayı sahibine verdi | Son dakika haberleri

        Altın ve para dolu çantayı sahibine verdi

        Hatay depreminde evi yıkılan ve konteynerde yaşayan vatandaş, ev almak için yanında taşıdığı çantasını parkta unuttu. Çantayı bulan temizlik görevlisi altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 19:45 Güncelleme: 04.09.2025 - 19:45
        Altın ve para dolu çantayı sahibine verdi
        Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan ve ev almak için para biriktiren Salih Bostancıoğlu, içi para ve altın dolu çantayı Altınözü ilçesinde unuttu.

        Altınları ve parası kaybolan Bostancıoğlu'nun çantasını Altınözü Belediyesi'nde görevli temizlik personeli Necmettin Arvuloğlu buldu. Çantayı Altınözü Belediyesi zabıta ekiplerine teslim eden Arvuloğlu'nun girişimiyle para ve altınlar sahibine ulaştırıldı.

        Zabıta ekiplerinin yaptığı sayımda çantanın içinde 62 bin 700 Suudi Arabistan riyali, 4 bin 970 euro, 18 bin 500 Suriye lirası, 500 Türk lirası, 3 adet 22 ayar bilezik, 1 adet kelepçeli altın bilezik, 1 adet aktarmalı bilezik, 1 adet altın kolye, 2 adet altın yüzük, 2 çift altın küpe, 1 adet altın zincir bileklik, 1 adet gümüş zincir bileklik, 2 adet bilezik ve 1 gram 22 ayar altın bulundu.

        REKLAM

        PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON LİRAYI AŞTI

        Piyasa değeri 1 milyon lirayı aşan değerli eşyalar sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.

        Çantasına kavuşan vatandaş Salih Bostancıoğlu, duyarlı davranışı nedeniyle teşekkür ederek, "Öncelikle çantayı bulan belediye personeline teşekkür ediyorum. Paraların bana ulaştırılmasında yardımcı olan zabıta ekiplerine de minnettarım. Biz kazancımıza haram katmamaya çalıştık, onun da faydasını gördük. Allah razı olsun, Rabbim emsallerini arttırsın" dedi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

