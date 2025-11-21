Altın fiyatlarında son durum 21 Kasım 2025: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatlarındaki dalgalanma 21 Kasım 2025 Cuma günü de devam ediyor. Bu sebeple yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler ''Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?' sorularına yanıt arıyor. Dün günü yükselişle açan değerli metal, yeni güne hafif düşüşle başladı. Geçtiğimiz gün 5 bin 600 lirayı aşan gram altın, haftanın dördüncü işlem gününde 5 bin 555 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 21 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.555,0190
Satış: 5.555,6460
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.086,03
Satış: 4.086,90
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.890,3100
Satış: 9.086,0300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 35.560,6200
Satış: 36.232,2700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.500,00
Satış: 37.735,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.725,01
Satış: 18.171,89
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 35.561,15
Satış: 36.232,63
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.122,93
Satış: 39.085,14
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.170,70
Satış: 4.262,70
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.247,74
Satış: 5.479,19
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 93.402,00
Satış: 94.118,00