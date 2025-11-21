Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTINDA SON DURUM 21 KASIM 2025: Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın kaç lira?

        Altın fiyatlarında son durum 21 Kasım 2025: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

        Altın fiyatlarındaki dalgalanma 21 Kasım 2025 Cuma günü de devam ediyor. Bu sebeple yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler ''Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?' sorularına yanıt arıyor. Dün günü yükselişle açan değerli metal, yeni güne hafif düşüşle başladı. Geçtiğimiz gün 5 bin 600 lirayı aşan gram altın, haftanın dördüncü işlem gününde 5 bin 555 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 21 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 00:42 Güncelleme: 21.11.2025 - 00:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Güncel altın fiyatları 21 Kasım 2025 Cuma günü yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın piyasasında dalgalanma sürerken gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının ne kadar olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz gün yükseliş yaşayan değerli metal, bu sabah yeniden düşüş eğilimine girdi. Dün 5.600 TL’yi aşan altının gram fiyatı, haftanın dördüncü işlem gününde 5.555 lira seviyesinde. İşte 21 Kasım 2025 altın fiyatlarında son durum…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.555,0190

        Satış: 5.555,6460

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.086,03

        Satış: 4.086,90

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.890,3100

        Satış: 9.086,0300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.560,6200

        Satış: 36.232,2700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.500,00

        Satış: 37.735,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.725,01

        Satış: 18.171,89

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.561,15

        Satış: 36.232,63

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.122,93

        Satış: 39.085,14

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.170,70

        Satış: 4.262,70

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.247,74

        Satış: 5.479,19

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 93.402,00

        Satış: 94.118,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        11. Yargı Paketi son durum
        11. Yargı Paketi son durum
        EGM promosyon ödemesinde son durum
        EGM promosyon ödemesinde son durum
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Putin'den komuta noktasına ziyaret
        Putin'den komuta noktasına ziyaret
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor