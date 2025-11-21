Güncel altın fiyatları 21 Kasım 2025 Cuma günü yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın piyasasında dalgalanma sürerken gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının ne kadar olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz gün yükseliş yaşayan değerli metal, bu sabah yeniden düşüş eğilimine girdi. Dün 5.600 TL’yi aşan altının gram fiyatı, haftanın dördüncü işlem gününde 5.555 lira seviyesinde. İşte 21 Kasım 2025 altın fiyatlarında son durum…