Altın fiyatları 4 Aralık 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Sarı metal, son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. Ons altın 4.214 dolardan işlem görürken, gram altın fiyatı 5.700 TL’nin üzerinde seyrediyor. Analistler, ons altının hafta boyunca 4.245 dolar seviyesinde güçlü bir dirençle karşılaştığını ve kısa vadede Fed'in politikalarına dair beklentilerin fiyatlara yansıdığını ifade ediyor. Ayrıca, son günlerde iç piyasada spot ile fiziki altın arasındaki fiyat farkının daraldığı gözlemleniyor. İşte, 4 Aralık 2025 güncel altın fiyatları.