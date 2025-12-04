Habertürk
        ALTINDA SON DURUM 4 ARALIK 2025: Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL?

        Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar? 4 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

        Güncel altın fiyatları yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın, bir süredir inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Değerli metal haftanın dördüncü işlem gününe ise kısmi düşüşle başladı. Ons altın 4.214 dolar seviyesinde seyrederken, en çok rağbet gören gram altın fiyatı merak konusu oldu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL? 4 Aralık 2025 altın fiyatları canlı alış-satış rakamları.

        Giriş: 04.12.2025 - 08:00 Güncelleme: 04.12.2025 - 08:00
        1

        Altın fiyatları 4 Aralık 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Sarı metal, son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. Ons altın 4.214 dolardan işlem görürken, gram altın fiyatı 5.700 TL’nin üzerinde seyrediyor. Analistler, ons altının hafta boyunca 4.245 dolar seviyesinde güçlü bir dirençle karşılaştığını ve kısa vadede Fed'in politikalarına dair beklentilerin fiyatlara yansıdığını ifade ediyor. Ayrıca, son günlerde iç piyasada spot ile fiziki altın arasındaki fiyat farkının daraldığı gözlemleniyor. İşte, 4 Aralık 2025 güncel altın fiyatları.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.731,7460

        Satış: 5.732,5380

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.213,61

        Satış: 4.214,46

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.170,7900

        Satış: 9.372,7000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.683,1700

        Satış: 37.376,1500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.558,00

        Satış: 37.851,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.285,51

        Satış: 18.746,72

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.685,66

        Satış: 37.378,78

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.446,36

        Satış: 39.425,79

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.175,79

        Satış: 4.277,32

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.256,15

        Satış: 5.500,70

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 93.549,00

        Satış: 94.483,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
