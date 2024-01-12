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        Haberler Ekonomi Altın Altında yükseliş! Canlı altın tablosu ile 12 Ocak Cuma 2024 bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın alış satış fiyatları - Altın Haberleri

        Altın yükselişe geçti! Canlı tablo ile 12 Ocak Cuma altın fiyatları

        Altın fiyatları 12 Ocak... Dolar kurunun yükselmesiyle altın piyasası da hareketlendi. Güne yükselişle başlayan altın öğleden sonra da yükselişe devam etti. Bugün gram altın 1.979 TL'den, çeyrek altın ise 3.166 TL'den alıcı buluyor. İşte, canlı ve anlık altın tablosu ile 12 Ocak Cuma altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 14:32 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:32
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        1

        Altın fiyatları 12 Ocak Cuma.. Altın güne yükselişle başlamıştı. Öğleden sonra da yükseliş devam etti ve gram altın neredeyse 2 bin TL'yi buldu. Çeyrek altın ise 3 bin TL'yi geçti. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 12 Ocak alış - satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.979,22

        1.979,49

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.038,65

        2.038,94

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.166,75

        3.236,47

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.667,38

        12.906,59

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.313,90

        6.473,09

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.667,38

        12.906,59

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.540,94

        13.877,91

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.088,63

        1.468,20

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.865,00

        1.971,14

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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