Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Altın Altını olanlar dikkat! Yarın bu saatte her şey değişebilir
ABONE OL

Altını olanlar dikkat! Toplantıdan sonra her şey değişebilir

ABD Merkez Bankası Fed Eylül ayı faiz kararını yarın saat 21.00’de duyuracak. Dünya Altın Konseyi Başkanı Joseph Cavatoni ise jeopolitik risklere dikkat çekerek, uyarılarda bulundu.

Altını olanlar dikkat! Yarın bu saatte her şey değişebilir

ABD Merkez Bankası Fed Eylül ayı faiz kararını bugün ve yarın yaptığı toplantıdan sonra Türkiye saati 21.00'da açıklamış olacak. Beklentilerin aşıldığı enflasyon verileri sebebiyle FED'in federal fonlama oranı politikasına başlayacağı ihtimali ve 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali gündemde.

ABN AMRO, FED'DEN 75 BP ARTIŞ BEKLİYOR

ABN Amro tarafından yeni bir değerlendirme raporu yayımlandı. Raporda, Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkmasını beklediklerini duyurulurken aynı zamanda Fed'in bu toplantıda 100 baz puanlık bir artırıma gitmesinin muhtemel olmadığını belirtildi. FOMC kararı ile birlikte açıklanacak tahminlerde de üyelerin büyüme tahminlerini düşürmelerini, enflasyon ve faiz projeksiyonlarını yükseltmelerini beklediklerini vurguladı.

MADENCİLERDEN TAHMİN GELDİ

Denver Altın Forumu'na katılan maden şirketlerinden 10'unun yöneticileri ile yapılan anket yıl sonunu kadar fiyatın 1806,10 dolar ons seviyesine ulaşacağını tahmin ettiler.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Dünya Altın Konseyi Başkanı Joseph Cavatoni de yaptığı konuşmada, "Merkez bankalarının da aralarında olduğu yatırımcıların altın alımı ile ilgilenmeye devam ettikleri görmeyi sürdüreceksiniz. Jeopolitik riskler altını yatırımcıların akıllarında ön sırada tutmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Altın fiyatları bin liranın üzerinde! 20 Eylül 2022 Salı Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış satış
ALTIN Altın fiyatları yön değiştirdi!
Altın fiyatları canlı rakamlar: Yatay seyir sürüyor! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları 20 Eylül 2022 Salı - CANLI
ALTIN Altın pozisyonunu koruyor
Altın fiyatları son durum | Çeyrek altın ve gram altın fiyatları Fed öncesi pozisyonlarını koruyor | 20 Eylül 2022 Salı bugün altın fiyatı ne kadar, kaç lira?
ALTIN Altın Fed öncesi pozisyonunu koruyor
SON DAKİKA altın fiyatları! Güncel altın fiyatları: 19 Eylül 2022 bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı'dan altın fiyatları
ALTIN Altın fiyatlarında hareketlilik!
Altın fiyatları SON DAKİKA: Çeyrek ve gram altın güncel fiyatlar | 19 Eylül 2022 Çeyrek altın ve tam altın fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?
ALTIN Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları 17 Eylül 2022: Hafta sonu bugün canlı gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç lira? Kapalıçarşı güncel altın fiyatları anlık alış-satış rakamları son durum
ALTIN Altın fiyatları son ayların en düşük seviyesinde
Altın fiyatları son 13 ayın dibini gördü! 17 Eylül 2022 Cumartesi Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları son durum
ALTIN Altın fiyatları son 13 ayın dibini gördü!
ÇAKILDI! Altın fiyatları son dakika: Gram altın fiyatları 975 liraya kadar geriledi | 17 Eylül 2022 Çeyrek altın ve tam altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
ALTIN Altın fiyatlarında sert düşüş
Gram altın fiyatı 2 ayın en düşük seviyesinde! Altın fiyatları neden düşüyor?
ALTIN Gram altın 2 ayın en düşük seviyesinde
Altın fiyatları bin TL'nin altını gördü! 16 Eylül 2022 Cuma Bugün 22 ayar bilezik, güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
ALTIN Altın fiyatları bin TL'nin altını gördü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.