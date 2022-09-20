ABD Merkez Bankası Fed Eylül ayı faiz kararını bugün ve yarın yaptığı toplantıdan sonra Türkiye saati 21.00'da açıklamış olacak. Beklentilerin aşıldığı enflasyon verileri sebebiyle FED'in federal fonlama oranı politikasına başlayacağı ihtimali ve 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali gündemde.

ABN AMRO, FED'DEN 75 BP ARTIŞ BEKLİYOR

ABN Amro tarafından yeni bir değerlendirme raporu yayımlandı. Raporda, Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkmasını beklediklerini duyurulurken aynı zamanda Fed'in bu toplantıda 100 baz puanlık bir artırıma gitmesinin muhtemel olmadığını belirtildi. FOMC kararı ile birlikte açıklanacak tahminlerde de üyelerin büyüme tahminlerini düşürmelerini, enflasyon ve faiz projeksiyonlarını yükseltmelerini beklediklerini vurguladı.