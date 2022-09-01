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Haberler Altın
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Altının gramı bin TL'nin altına indi

Altın, Fed'in agresif faiz artışına devam edeceği beklentileriyle son 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Altının gramı 997 lira seviyesinde işlem görüyor

Altının gramı bin TL'nin altına indi
AA

Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 997 lira seviyesinde işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 azalışla 1.000,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 997 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1.639 lira, Cumhuriyet altını da 6.670 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 1.703 dolardan işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Para piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantıda 75 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların güçlenmeyi sürdürdüğünü belirten analistler, bugün açıklanacak makroekonomik verilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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