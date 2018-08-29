ALTIN FİYATLARI
Altın
Haberler > Ekonomi > Altın

Altının gram fiyatı yeniden 247 lirayı gördü! İşte altın fiyatları

Altının gram fiyatı, Çarşamba gününe yükselişle başlamasının ardından 247 lira seviyelerine kadar çıktı. Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,57 değer kazancıyla 247 liradan işlem görüyor. Altın uzmanları tahminlerde bulundular. İşte 29 Ağustos altın fiyatları bugün

29.08.2018 - 13:36 | Güncelleme:

Dün dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,48 primle 241,9 liradan tamamlamıştı. Bugün ise altının gram fiyatı 247 lirayı gördü. Asya piyasalarında sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalar önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.202 dolardan işlem görüyor.

Altın Fiyatları 29 Ağustos 2018

GRAM ALTIN

246,41
246,93

ALTIN/ONS ($)

1.204,54
1.204,75

ÇEYREK ALTIN

394,26
403,73

CUMHURİYET ALTINI

1.610,00
1.630,00

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

ALTIN UZMANLARI YORUMLADI

Altın uzmanları; dolar kurunun yükseliş isteğini sürdürmesi durumunda altının gram fiyatının da değer kazanmaya devam edeceğini söylediler.

Piyasalarda belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların devam etmesinden dolayı herhangi bir pozisyon almanın yanlış olduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının gram fiyatında 241 liranın destek, 248 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdiler.

Altının ons fiyatının tekrar 1.200 doların altına sarkabileceğini belirterek,"Ons altında önümüzdeki haftalarda jeopolitik risklerle toparlanma süreci başlayabilir. Bu sebeple 1.200 dolar seviyesinin altındaki rakamlar yatırımcısına alım fırsatı sunmaya devam edebilir. Bugün altının ons fiyatının 1.195-1.208 dolar aralığında işlem görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundular.

Anadolu Ajansı'ndan gelen en son altın verileri

   SALI    ÇARŞAMBA
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 242,40 242,60 247,00 247,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.597,00 1.618,00 1.629,00 1.650,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 221,00 225,00 225,00 229,00
Lira(Tam) Ziynet 1.561,00 1.581,00 1.590,00 1.610,00
Yarım Ziynet 781,00 791,00 795,00 805,00
Çeyrek Ziynet 390,00 395,00 397,00 402,00

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
BİST hisse verileri 15 dk. gecikmeli olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup,tekrar yayınlanamaz. Veriler Foreks tarafından sağlanmaktadır.
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.