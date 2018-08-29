Dün dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,48 primle 241,9 liradan tamamlamıştı. Bugün ise altının gram fiyatı 247 lirayı gördü. Asya piyasalarında sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalar önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.202 dolardan işlem görüyor.

Altın Fiyatları 29 Ağustos 2018

GRAM ALTIN

246,41

246,93

ALTIN/ONS ($)

1.204,54

1.204,75

ÇEYREK ALTIN

394,26

403,73



CUMHURİYET ALTINI

1.610,00

1.630,00

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ALTIN UZMANLARI YORUMLADI

Altın uzmanları; dolar kurunun yükseliş isteğini sürdürmesi durumunda altının gram fiyatının da değer kazanmaya devam edeceğini söylediler.

Piyasalarda belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların devam etmesinden dolayı herhangi bir pozisyon almanın yanlış olduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının gram fiyatında 241 liranın destek, 248 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdiler.

Altının ons fiyatının tekrar 1.200 doların altına sarkabileceğini belirterek,"Ons altında önümüzdeki haftalarda jeopolitik risklerle toparlanma süreci başlayabilir. Bu sebeple 1.200 dolar seviyesinin altındaki rakamlar yatırımcısına alım fırsatı sunmaya devam edebilir. Bugün altının ons fiyatının 1.195-1.208 dolar aralığında işlem görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundular.

Anadolu Ajansı'ndan gelen en son altın verileri

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 242,40 242,60 247,00 247,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.597,00 1.618,00 1.629,00 1.650,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 221,00 225,00 225,00 229,00 Lira(Tam) Ziynet 1.561,00 1.581,00 1.590,00 1.610,00 Yarım Ziynet 781,00 791,00 795,00 805,00 Çeyrek Ziynet 390,00 395,00 397,00 402,00

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