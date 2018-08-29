Dolar kurunda uzun bayram tatili boyunca devam sesssizlik yerini yeni haftada hareketliliğe bıraktı. Pazartesi günü 6.30 seviyesinden dönen, dün de benzer seviyeleri test eden dolar bugün 6.25 liranın üzerinde seyrediyor.

dolar kuru saat 08.05 itibariyle 6.27 TL olurken, euro ise 7.34 liradan el değiştirdi.

Piyasalar ABD ile yaşanan Rahip Brunson gerilimine dair gelişmeleri, AB ülkelerinden Türkiye'ye yönelik mesajları, 3 Eylül'deki Ağustos ayı enflasyon verisini ve 13 Eylül'deki Merkez Bankası toplantısını takip edecek. Öte yandan kurlarda yaşanan oynaklık sonrası Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi beklentileri de artmış durumda.

Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Bloomberg HT'ye kurda bayram sonrası yaşanan harekete dair "bayram dönüşü kurda bu seviyeleri fırsat bilen kurumsal döviz açık pozisyonu olan şirketlerin, hem de ertelenmiş döviz alımlarının gerçekleştiğini takip ettik. Kurda %2'lik dalgalanma son dönemde normalleşti. BDDK'nın aldığı tedbirler, MB'nin tekrar geç likiditeyle piyasayı fonlaması bir nebze kur oynaklığını azalttı ama henüz istenen seviyeye çekemedi." şeklinde konuştu.

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