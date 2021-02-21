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Haberlerİş-YaşamAlüminyum Sektör Buluşması'nda sektörün geleceği masaya yatırıldı
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Demir ve demir dışı metaller sektöründen ocakta 771 milyon dolarlık ihracat

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki, "Bu seneki alüminyum hedefimiz 3,5 milyar dolar ihracat. Ocak ayında ise 288 milyon dolarlık ihracat ile yüzde 16’lık bir artış yakaladık ki bu önümüzdeki yılların pozitif gideceğini ve hedeflere ulaşacağımızın açık bir göstergesi" dedi. Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü, ocak ayında 771 milyon dolarlık ihracat ile genel ihracattan yüzde 5,1’lik pay elde etti

Alüminyum Sektör Buluşması'nda sektörün geleceği masaya yatırıldı
AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Avrupa'nın 2030 yılına kadar alüminyum kullanımının ulaşım sektöründe yüzde 40, inşaat sektöründe yüzde 25, elektrikte ve makine sektöründe ise yüzde 20 büyüyeceğini öngördüğünü kaydetti.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) açıklamasına göre, Gülle, alanında uzman isimlerin yer aldığı "Alüminyum Sektör Buluşması"nda demir ve demir dışı metaller sektörüne ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Alüminyumun inşaattan otomotive, makineden savunma sanayine birçok sektörde geniş kullanım alanıyla Türk sanayisi için her geçen gün daha önem kazanan bir ham madde olduğunu belirten Gülle, "Ülkemizin 2019 yılında kişi başı alüminyum tüketimi 12,5 kilo seviyesinde iken dünyada bunun 10 kilo seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Alüminyumun önümüzdeki yıllarda üstün özellikleri ile birçok sektörde kullanım alanının artacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın 2030 yılına kadar alüminyum kullanımının ulaşım sektöründe yüzde 40, inşaat sektöründe yüzde 25, elektrikte ve makine sektöründe ise yüzde 20 büyüyeceğini öngördüğünü aktaran Gülle, "Alüminyum dökme mutfak eşyası gibi ürünlerde, örme halatta yüzde 47, çubuk profilde yüzde 13, alüminyum döküm ve mutfak eşyasında ise yüzde 12 artış olduğunu görüyoruz. Ana ihracat pazarlarımız ise Almanya, ABD ve Irak." bilgilerini verdi.

Gülle, 2020'nin son çeyreğinden itibaren ihracatçının bir numaralı gündem maddesi olan navlun fiyatlarındaki fahiş artışa ve konteyner sıkıntısına ilişkin, "Konuyla ilgili sıkıntılar halen devam ediyor. Pek çok sektörümüzde milyonlarca dolarlık malların yüklenme sıkıntısı yaşandığını ve konteynerlerle ilgili bu tür sorunların devam ettiğini biliyoruz. Bu süreç yaşanmasaydı ihracatımız daha da olumlu seviyelerde olabilirdi." değerlendirmesini yaptı.

2021 İHRACAT HEDEFİ 3.5 MİLYAR DOLAR

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki ise sektör rakamlarına ilişkin, "Türkiye’nin hedeflerinin büyütülmesi konusunda hizmet veren, bu konuda heyecanla çalışan bir birliğiz. Pandemi yılını 8,4 milyar dolar ihracat ve yüzde 1,5 artışla kapatmış olduk. Bundan dolayı mutluyuz. Ocak ayında ise 711 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu çalışmaların içerisinde alüminyum sektörü geçtiğimiz yıl 2,9 milyar dolar ihracat yaptı. Bu seneki alüminyum hedefimiz ise 3,5 milyar dolar ihracat. Ocak ayında ise 288 milyon dolarlık ihracat ile yüzde 16’lık bir artış yakaladık ki bu önümüzdeki yılların pozitif gideceğini ve hedeflere ulaşacağımızın açık bir göstergesi. Birlik olarak bu yıl için 10 milyar dolarlık bir hedef koyduk. Alüminyumun ve diğer sektörlerimizin katkılarıyla bu hedefe ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

OCAK AYINDA 771 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Açıklamada verilen bilgilere göre, Türkiye’nin 2021 Ocak ayı ihracatı 15 milyar dolar olarak hesaplandı. Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü 771 milyon dolar ihracat ile genel ihracattan yüzde 5,1’lik pay elde etti.

Yılın ilk ayında Avrupa Birliği ülkelerine 393 milyon dolar ihracat yapıldı. Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülke 100 milyon dolar ile Almanya oldu.

Almanya’yı 52 milyon dolar ihracat ile İtalya takip ederken, İngiltere 46 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Sektörün 100 milyon dolar ticaret hacmi hedefi koyduğu Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracat ise ocak ayında 40 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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