        Haberler Gündem 3. Sayfa Alzheimer hastası 15 gündür aranıyor | Son dakika haberleri

        Alzheimer hastasından 15 gündür haber alınamıyor

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası 82 yaşındaki Ramazan Batur, 15 gündür aranıyor. Kızı Nurcan Batur, "Babamın kulakları ağır işitiyor, kendini iyi ifade edemiyor. Baston kullanıyor, bastonsuz yürümekte zorluk çeken biri. Hepimiz tedirginiz. Gün geçtikçe umudumuz tükeniyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 18:16 Güncelleme: 01.10.2025 - 18:16
        Siirt'in Kurtalan ilçesi Karabağ köyünde yaşayan Alzheimer hastası Ramazan Batur (82), 17 Eylül'de saat 15.00 sıralarında evinden ayrıldı ve dönmedi. Ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. AFAD koordinesinde başlatılan ve 15'inci gününde süren çalışmalar, jandarma, Kızılay, İHH, Umut Kervanı, Eruh Arama ve Kurtarma ekibi ve Hak Arama Kurtarma ekipleri ile vatandaşların da katılımıyla sürüyor.

        Ekiplerin iz takip köpeği, AFAD Genel Merkezi'nden gönderilen insansız termal hava aracı ve zırhlı araç gözetleme sistemleriyle sürdürdüğü aramalarda, bugüne kadar 125 kilometrekare alandan fazla bölgede tarama yapıldığı belirtildi.

        Ramazan Batur'a ait herhangi bir ize ise halen rastlanmadı.

        Nurcan Batur, babasının amcasını ziyaret ettikten sonra eve doğru yola çıktığını, bir daha da haber alamadıklarını ifade ederek, "Hala bir iz bulunamadı, bir haber alamadık. İlk günden beri AFAD, jandarma, UMKE, gönüllü kuruluşlar buradalar. Allah razı olsun. Ellerinden geleni yapıyorlar. İhbarlar geliyor, değerlendiriliyor. Fakat bir sonuç alınamıyor. En son amcamlardan eve doğru yola çıkmış. Ardından 15 dakika sonra annem arkasından çıkmış. 15 dakika sonra annem eve geldiğinde, babamı evde bulamamış. Evin civarlarına, amcamlara, dayımlara soruyor annem ancak babamı bulamıyorlar. Hemen ardından amcam zaten gerekli her yere haber veriyor telefon üzerinden. Ondan sonra 112'ye ihbar ediliyor. Gerekli bütün her şey yapılıyor. İz takip köpekleri, drone'lar, termal drone'lar, İHA uçakları, her şey yapıldı aslında bölge civarında fakat arazide bulunamadı" dedi.

        Babasının bastonsuz yürümekte zorluk çektiğini, bir araçla köyü terk ettiğini düşündüklerini anlatan Batur, "Babam Alzheimer hastasıdır. Kulakları ağır işitiyor. Kendini iyi ifade edemiyor. Baston kullanıyor, bastonsuz yürümekte zorluk çeken biri. Hepimiz tedirginiz. Gün geçtikçe umudumuz tükeniyor. Yani bizim şu anda tek bir şüphemiz var, herhangi bir araca binip köyü terk ettiği yönünde. Fakat köyde, civarda kameralar genelde bozuk. Bir tane sağlıklı çalışan kamera var. O kamera da sadece tek bir yolu gösteriyor. Fakat köyden köyün çıkışında birden fazla yol var. O yollardan çıkmış olabilir bu araç" diye konuştu.

        Nurcan Batur, "Babamın düşmanı yoktur. Kötü niyetli birinin babamı alıp götürdüğünü düşünmüyoruz. Babam bazen çıkıp gidiyordu yani ama muhtemelen yani bir aracı durdurup bindiyse otostop çektiyse alan kişi kötü niyetle almamıştır. Ondan sonra neler gelişti bilmiyoruz. Umudumuz tükeniyor. Gören, duyan varsa, artık elimizdeki tek umut farklı bir şehre gittiyse Türkiye'nin 81 ilinden herhangi birinde olabilir. Vatandaşlardan duyarlı olmalarını istiyorum. Dışarı çıktıkları zaman parkta, hastanelerde, camilerde, herhangi bir yerde çevrelerine biraz daha dikkatli bakmaları, gören, duyan olursa 112'ye ihbar hattına ulaşmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

