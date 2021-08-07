Amansız Takip filmi oyuncuları kimler? Amansız Takip filminin konusu ne? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Show TV izleyicilerini yabancı filmler ile buluşturmaya devam ediyor. Peki, Amansız Takip filmi nasıl? İşte Amansız Takip filmi hakkında yorumlar...

AMANSIZ TAKİP FİLMİ KONUSU NEDİR?

Amansız Takip filminin konusu, Oğlu Frankie ile parkta vakit geçirmekte olan Karla Dyson, bir süre sonra çocuğundan ses çıkmayınca telaşlanır ve sonunda çocuğun bir arabaya zorla bindirildiğini görür. Oğlunu kaçıranların peşine düşen kadın, durumu polise haber verir, ancak sonunda bu işi kendi kendisine halletmesi gerektiğini anlar. Hiçbir güçlüğün yıldıramadığı acılı anne, oğlunu geri alana dek durmaya niyetli değildir.

AMANSIZ TAKİP OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Halle Berry, Robert Walker Branchaud ve Sage Correa'nın yer aldığı aksiyon-gerilim filminin yönetmen koltuğunda Luis Prieto oturuyor. Filmin kadrosunda Chris McGinn, Lew Temple, Dana Gourrier, Christopher Berry, Justin Lebrun, Malea Rose ve Ritchie Montgomery de yer alıyor. Filmin senaryosu ise Knate Lee'ye ait.