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Amansız Takip filmi oyuncuları kimler? Amansız Takip filminin konusu ve karakterleri

Kanal D ekranlarında bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak Amansız Takip filmi oyuncuları kimler? Amansız Takip konusu ve karakterleri izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Amansız Takip filmine dair detaylar...

Amansız Takip

Amansız Takip filmi oyuncuları kimler? Amansız Takip filminin konusu ne? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kanal D izleyicilerini yerli filmler ile buluşturmaya devam ediyor. Peki, Amansız Takip filmi nasıl? İşte Amansız Takip filmi hakkında yorumlar...

AMANSIZ TAKİP FİLMİ KONUSU NEDİR?

 

Amansız Takip filminin konusu, Oğlu Frankie ile parkta vakit geçirmekte olan Karla Dyson, bir süre sonra çocuğundan ses çıkmayınca telaşlanır ve sonunda çocuğun bir arabaya zorla bindirildiğini görür. Oğlunu kaçıranların peşine düşen kadın, durumu polise haber verir, ancak sonunda bu işi kendi kendisine halletmesi gerektiğini anlar. Hiçbir güçlüğün yıldıramadığı acılı anne, oğlunu geri alana dek durmaya niyetli değildir.

AMANSIZ TAKİP OYUNCULARI KİMLER?

Orijinal adı : Kidnap

Yönetmen : Luis Prieto

Yapım Yılı : 2017

Türü : Aksiyon, Gerilim

Oyuncular : Halle Berry, Lew Temple, Gene Kevin Hames Jr, Ritchie Montgomery

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