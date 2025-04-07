Amasya'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Amasya'da otomobilin Tersakan Çayı kenarına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı
Giriş: 07.04.2025 - 04:46 Güncelleme: 07.04.2025 - 04:46
Sinan K. idaresindeki otomobil, Göllü Bağları mevkisinde kontrolden çıkarak Tersakan Çayı kenarına devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ