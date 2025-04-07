Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Amasya'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Amasya'da otomobil devrildi: 5 yaralı

        Amasya'da otomobilin Tersakan Çayı kenarına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 04:46 Güncelleme: 07.04.2025 - 04:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da otomobil devrildi: 5 yaralı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sinan K. idaresindeki otomobil, Göllü Bağları mevkisinde kontrolden çıkarak Tersakan Çayı kenarına devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Amasya
        #amasya haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        45 dakikada Talisca resitali!
        45 dakikada Talisca resitali!
        İETT otobüsü duvara çarptı: 5 yaralı
        İETT otobüsü duvara çarptı: 5 yaralı
        "F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı %40"
        "F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı %40"
        Kadıköy'de Talisca fırtınası!
        Kadıköy'de Talisca fırtınası!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        KKTC'de yakalanan Kaan Ketenci tutuklandı
        KKTC'de yakalanan Kaan Ketenci tutuklandı
        Narin’in son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
        Narin’in son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Errol Musk, oğlu Elon hakkında konuştu
        Errol Musk, oğlu Elon hakkında konuştu
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        Yazı beklerken kış geldi
        Yazı beklerken kış geldi
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı