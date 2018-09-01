Amasya'da düğün magandalarına yönelik emniyet güçleri tarafından büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri tarafından dün kent genelinde düğün magandalarına yönelik düzenlenen operasyonda, 67 adet kurusıkı tabancanın yanısıra 23 adet tüfek ve bu silahlara ait mermi ve fişeklere el konuldu. Polis kurusıkı tabanca ve tüfek sahiplerine 90 bin 498 lira idari para cezası uyguladı.

YILDA 800-900 KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Türkiye'de yılda ortalama 800-900 kişi, düğünlerde, asker uğurlamalarında ya da maç gecelerinde 'aşka gelip' silaha sarılan magandalar yüzünden ölüyor. Yüzlerce kişi de yaralanıyor ve sakat kalıyor. Maganda kurşunuyla ölümlerde Türkiye açık ara ilk sırada yer alırken Türkiye'yi Orta Amerika ülkelerinden Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti takip ediyor.

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