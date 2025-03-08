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        Haberler Gündem Amasya İdare Mahkemesi kuruldu - Güncel haberler

        Amasya İdare Mahkemesi kuruldu

        Adalet Bakanlığınca Amasya'da idare mahkemesi kurulmasına karar verildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasya İdare Mahkemesi kurulması kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 01:28 Güncelleme: 08.03.2025 - 01:30
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        Amasya İdare Mahkemesi kuruldu
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        Adalet Bakanlığının, İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının olumlu görüşleri alınarak, Amasya İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Amasya ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine karar verildi.

        BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasya İdare Mahkemesi kurulması kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

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        Bakan Tunç, söz konusu karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla kararlılıkla adım atmaya devam ettiklerini belirtti.

        Bölgelerin coğrafi durumlarını ve iş hacmini dikkate alarak yapılan çalışmalar sonucunda Amasya'da idare mahkemesi kurduklarını bildiren Tunç, şunları kaydetti:

        "Amasya İdare Mahkemesi kurulma kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece idare mahkemesi kurulu il sayımızı 71'e yükseltmiş olduk. Yeni kurulan mahkememizin yargı teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Resmi Gazete
        #Amasya
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