Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı
Giriş: 02.12.2025 - 02:19 Güncelleme: 02.12.2025 - 02:19
Burak A'nın kullandığı otomobil, Yıldızköy mevkisinde Berat K. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf: AA
