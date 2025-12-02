Habertürk
        Haberler Gündem Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

        Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 02:19 Güncelleme: 02.12.2025 - 02:19
        Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
        Burak A'nın kullandığı otomobil, Yıldızköy mevkisinde Berat K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf: AA

