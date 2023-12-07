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        Uyuşturucu ticaretinden 22,5 yıl cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        AMASYA´da,uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 18:18 Güncelleme: 07.12.2023 - 18:20
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        Uyuşturucu ticaretinden 22,5 yıl cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        AMASYA´da,uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.G., yapılan fiziki takip sonucunda Sofular mahallesinde bulunan evinin önünde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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