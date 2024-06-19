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        Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

        AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki Dilara Şenel (22) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 12:23 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:25
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        Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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        AMASYA’nın Gümüşhacıköy ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki Dilara Şenel (22) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

        Kaza, dün akşam Amasya-Gümüşhacıköy D-100 kara yolu Bacakoğlu köyü kavşağında meydana geldi. Adem Şenel’in (48) kontrolünü yitirdiği 55 SA 822 plakalı otomobil, yolun sağındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile beraber eşi Vildan Şenel (47), kızı Dilara Şenel, oğulları A.E. Şenel (14) ve A.E. Şenel (10) yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Amasya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Dilara Şenel doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı çocuklardan A.E. Şenel’in (10) ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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