Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

AMASYA’nın Gümüşhacıköy ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki Dilara Şenel (22) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam Amasya-Gümüşhacıköy D-100 kara yolu Bacakoğlu köyü kavşağında meydana geldi. Adem Şenel’in (48) kontrolünü yitirdiği 55 SA 822 plakalı otomobil, yolun sağındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile beraber eşi Vildan Şenel (47), kızı Dilara Şenel, oğulları A.E. Şenel (14) ve A.E. Şenel (10) yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Amasya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Dilara Şenel doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı çocuklardan A.E. Şenel’in (10) ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.