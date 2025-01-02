TIR'ı polisin üzerine süren sürücü, uyuşturucuyla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batı illerinden Karadeniz Bölgesi'ne uyuşturucu sevkiyatı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Bu kapsamda pazartesi günü İstanbul-Samsun karayolu Sarıköy uygulama noktasında R.Y. yönetimindeki TIR durduruldu. Araçtan indirilmek istenen şoför, gaza basıp TIR'ı polislerin üzerine doğru sürerek kaçtı. 500 metre uzaklıktaki Meray Kavşağı'nda tekrar durdurulan TIR'da, 'Gece' adlı dedektör köpeğin yardımıyla arama yapıldı. TIR'daki sandık içinde 761,89 gram skunk, 500 adet ecstasy, 1,31 gram esrar, 1 sustalı bıçak ve 1 uyuşturucu içiminde kullanılan zıvana olarak tabir edilen aparat ele geçirildi. R.Y. adlı sürücü, 'Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti' suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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