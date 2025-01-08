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        Tüneldeki motosiklet kazası kamerada

        AMASYA'da tünelde devrilen motosikletin sürücüsü Muhammed Emir D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 10:52 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:55
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        Tüneldeki motosiklet kazası kamerada
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        AMASYA’da tünelde devrilen motosikletin sürücüsü Muhammed Emir D. yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Ferhat Tüneli’nde meydana geldi. Muhammed Emir D.’nin kontrolünü yitirdiği 05 ACV 212 plakalı motosiklet, yolun sağındaki bordür taşlarına çarparak devrildi. Kaskı olmayan sürücü, başını duvara çarparak hafif yaralandı. Yanındaki arkadaşı ise kazayı yara lamadan atlattı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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