Amasya'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
AMASYA'da olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
AMASYA’da olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Amasya’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle Amasya Valiliği, taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, “Olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle; İlimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için 13 Şubat Perşembe Günü (Yarın) 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrencilerimiz için eğitim faaliyetlerine devam edilecektir" denildi.
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