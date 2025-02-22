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        Yolda mahsur kalan hasta, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

        ŞerifeSerap KARA/TAŞOVA (Amasya)-AMASYA'nın Taşova ilçesinde karlı yolda mahsur kalan hasta, paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:59 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:00
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        Yolda mahsur kalan hasta, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı
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        ŞerifeSerap KARA/TAŞOVA (Amasya)-AMASYA'nın Taşova ilçesinde karlı yolda mahsur kalan hasta, paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.

        Taşova ilçesine bağlı Gökpınar köyünde ikamet eden Zeliha Aydemir (77), rahatsızlandı. Yakınları, Aydemir'i kendi araçlarıyla hastaneye götürmek isterken yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla köye gelen ekipler, paletli ambulansla Zeliha Aydemir'i Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Zeliha Aydemir'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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