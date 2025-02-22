Yolda mahsur kalan hasta, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Taşova ilçesine bağlı Gökpınar köyünde ikamet eden Zeliha Aydemir (77), rahatsızlandı. Yakınları, Aydemir'i kendi araçlarıyla hastaneye götürmek isterken yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla köye gelen ekipler, paletli ambulansla Zeliha Aydemir'i Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Zeliha Aydemir'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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