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        Amasya'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        AMASYA'da kar ve hava sıcaklıklarının düşük seviyelerde seyretmesinin, buzlanma riski oluşturabileceği ihtimali üzerine taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 19:44 Güncelleme: 23.02.2025 - 19:44
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        Amasya'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
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        AMASYA’da kar ve hava sıcaklıklarının düşük seviyelerde seyretmesinin, buzlanma riski oluşturabileceği ihtimali üzerine taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Amasya’da etkili olan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklıklarının düşük seviyelerde seyretmesi ve buzlanma riski nedeniyle Amasya Valiliği, taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Valiliğin yaptığı açıklamada, “Hava sıcaklıklarının düşük seviyelerde seyretmesi ve buzlanma riski nedeniyle; ilimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için 24 Şubat Pazartesi Günü (Yarın) 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrencilerimiz için eğitim faaliyetlerine devam edilecektir” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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