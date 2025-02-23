Amasya'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

AMASYA’da kar ve hava sıcaklıklarının düşük seviyelerde seyretmesinin, buzlanma riski oluşturabileceği ihtimali üzerine taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Amasya’da etkili olan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklıklarının düşük seviyelerde seyretmesi ve buzlanma riski nedeniyle Amasya Valiliği, taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Valiliğin yaptığı açıklamada, “Hava sıcaklıklarının düşük seviyelerde seyretmesi ve buzlanma riski nedeniyle; ilimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için 24 Şubat Pazartesi Günü (Yarın) 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrencilerimiz için eğitim faaliyetlerine devam edilecektir” denildi.