Paletten yaptıkları kızağı traktörün arkasına bağlayıp, kaydılar

Merkeze bağlı Oluz köyünde bir grup arkadaş, ahşap paletlerin altına eklenti kullanarak karda daha iyi kaymayı sağlayan kızak yaptı. Kızağı traktöre bağlayan grup, sokaklarda kilometrelerce seyahat etti. 4 kişinin kızakla kaydığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

AMASYA’da bir grup arkadaş, ahşap paletten yaptıkları kızağı traktöre bağlayıp kilometrelerce kaydı.

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