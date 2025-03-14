Amasya'da tarihi eser operasyonu
AMASYA'da, polis ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
AMASYA’da, polis ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin izinsiz kazıda bulduğu tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı ihbarını aldı. Ekipler, şüphelilerin ev ve aracında yaptığı aramada 77 sikke, 1 küpe, 2 Roma dönemine ait bronz heykel, 1 haç figürü, 1 Rovelver tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 338 adet 19 mm çapında mermi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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