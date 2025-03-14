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        Amasya'da tarihi eser operasyonu

        AMASYA'da, polis ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 17:23 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:25
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        Amasya'da tarihi eser operasyonu
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        AMASYA’da, polis ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin izinsiz kazıda bulduğu tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı ihbarını aldı. Ekipler, şüphelilerin ev ve aracında yaptığı aramada 77 sikke, 1 küpe, 2 Roma dönemine ait bronz heykel, 1 haç figürü, 1 Rovelver tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, ⁠2 kurusıkı tabanca, ⁠338 adet 19 mm çapında mermi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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