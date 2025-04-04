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        Minibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

        AMASYA'nın Suluova ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 09:56 Güncelleme: 04.04.2025 - 10:00
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        Minibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
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        AMASYA’nın Suluova ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Suluova ilçesi Eski Çeltek Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Serhat D. yönetimindeki 05 BC 618 plakalı minibüs, Mustafa Tarık D. yönetimindeki 55 TH 056 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Bedriye D. ve minibüsteki Erdem C., Berkay A., Bünyamin T. ve Eren T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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