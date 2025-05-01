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        Amasya'da, Yeşilırmak'ta balık ölümleri meydana geldi

        AMASYA'da Yeşilırmak Nehri'nde, çok sayıda balık ölümü gerçekleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 18:58 Güncelleme: 01.05.2025 - 19:00
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        Amasya'da, Yeşilırmak'ta balık ölümleri meydana geldi
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        AMASYA’da Yeşilırmak Nehri'nde, çok sayıda balık ölümü gerçekleşti. Vali ile Belediye Başkanı bölgede incelemede bulunurken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık ölümleri ile ilgili çalışma başlattı.

        Amasya'nın Hacılar Meydanı Mahallesi'ndeki Yeşilırmak Nehri'nde balık ölümleri yaşandı. Su yüzeyine çıkan ölü balıkları gören mahalleli, durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, vatandaşları balık tutmamaları konusunda uyardı. Ekipler ardından yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hem nehirden hem de balıklardan numune aldı.

        ‘SAHADA GEREKLİ OLAN TARAMALAR YAPILDI, GEREKLİ NUMUNELERİ ALINDI’

        Amasya Valisi Önder Bakan ile Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Yeşilırmak Nehri boyunca incelemede bulundu. Yaşanan balık ölümlerinin Amasya'dan kaynaklanmadığını belirten Vali Bakan, “Öğleden sonra saat 14.00 itibari ile ilimizden geçen Yeşilırmak üzerinde kısmı balık ölümleri ile karşılaştık. Bizler sahadayız ve bütün kurumlarımızla birlikte arkadaşlarımız sahada gerekli olan taramayı yapıyorlar, gerekli numuneleri aldılar. Bizim şehrimizden kaynaklanan bir durum değil. Gerekli değerlendirmeler yapıldı” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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