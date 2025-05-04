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        Evde annesini bıçaklayarak öldürdü

        AMASYA'nın Merzifon ilçesinde Murat K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 12:21 Güncelleme: 04.05.2025 - 12:25
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        Evde annesini bıçaklayarak öldürdü
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        AMASYA'nın Merzifon ilçesinde Murat K. (28), evde tartıştığı annesi Saliha K.'yi (59) bıçaklayarak öldürdü. Murat K. gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Sofular Mahallesi Fidan Sokak'ta meydana geldi. Saliha K.'nin evinden gelen tartışma sesleri üzerine komşuları polisi haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, dairenin kapısının kilitli olduğunu tespit etti. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapı açıldığında, ekipler vücuduna bıçak darbeleri alan Saliha K.'yi kanlar içinde buldu. Ağır yaralanan Saliha K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Saliha K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Saliha K.’nin evde olan oğlu Murat K. gözaltına alındı. Murat K.'nin 7'si uyuşturucu suçundan, toplam 27 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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