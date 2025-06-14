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        Amasya'da otomobil, demir bariyerlere çarptı: 4 yaralı

        AMASYA'daotomobilin demir bariyerlere çarptığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 12:32 Güncelleme: 14.06.2025 - 12:35
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        Amasya'da otomobil, demir bariyerlere çarptı: 4 yaralı
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        AMASYA'daotomobilin demir bariyerlere çarptığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde çevre yolu yol ayrımında meydana geldi. Kent merkezinden Tokat istikametine seyir halinde olan Tuğba G. (43) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Suzan G. (66), Yasemin K. (64) ve Azra Cemre G. (13) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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