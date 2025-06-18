Amasya'da yakılan çocuk oyun parkı, kullanılamaz hale geldi (2)

4KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Amasya'da çocuk oyun parkının yakılmasının ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 13 suç kaydı olan E.K. (19), 14 suç kaydı olan E.B.G. (22), 9 suç kaydı olan F.P. (18) ve 5 suç kaydı olan E. H. K.'yi (16), bugün yakaladı. 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.