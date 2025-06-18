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        Amasya'da yakılan çocuk oyun parkı, kullanılamaz hale geldi (2)

        4KİŞİ GÖZALTINA ALINDIAmasya'da çocuk oyun parkının yakılmasının ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 13 suç kaydı olan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 12:21 Güncelleme: 18.06.2025 - 12:25
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        Amasya'da yakılan çocuk oyun parkı, kullanılamaz hale geldi (2)
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        4KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Amasya'da çocuk oyun parkının yakılmasının ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 13 suç kaydı olan E.K. (19), 14 suç kaydı olan E.B.G. (22), 9 suç kaydı olan F.P. (18) ve 5 suç kaydı olan E. H. K.'yi (16), bugün yakaladı. 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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